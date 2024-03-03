Filistin Başbakanı Iştiyye, Filistin yönetimini canlandırmanın önemini vurguladı

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Filistin'de istifasını sunan ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini geçici olarak sürdüren Başbakan Muhammed Iştiyye, Filistin yönetimini "canlandırmanın" onun rolünü yerine getirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Ramallah kentinde ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Heyete, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini anlatan Iştiyye, "Filistin yönetimini canlandırmak, onun rolünü yerine getirmesini sağlamaktır ve halkının kararlılığını desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD'ye "ateşkesi destekleme, Gazze'ye yardım malzemesi götürmek için geçişleri açmaya çalışma ve insani krize yanıt verecek şekilde temel hizmetleri sağlama" çağrısını yineleyen Iştiyye, "ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesi destekleyen kararları engellemek için defalarca veto yetkisini kullanması, İsrail'i uluslararası örtü altında daha fazla kan dökmeye teşvik ediyor." dedi.

Başbakan Iştiyye'nin istifasını sunması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Başbakan Iştiyye, bu kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğini aktarmıştı.

Filistin yönetimini, idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de Filistin yönetimindeki yenilenme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, "Bu adım, Filistin yönetimi altında Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden birleşmesini sağlamak için önemli." değerlendirmesini yapmıştı.