Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı

RAMALLAH, 1 Nisan (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğindeki yeni hükümet Pazar günü Batı Şeria'da yemin ederek göreve başladı.
Yeni hükümet, Gazze Şeridi'nden en az 6 bakanın da yer aldığı 23 bakandan oluşuyor. Başbakan Mustafa aynı zamanda dışişleri bakanı olarak da görev yapıyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14 Mart'ta uzun süredir ekonomi danışmanlığını yapan ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı olan Mustafa'yı 19. hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki gelişmelerden kaynaklanan zorlayıcı koşulların yanı sıra Filistin Yönetimi'nde reform yapması ve İsrail saldırılarının ardından gelecekteki Filistin devletini yönetebilecek siyasi bir çerçeve oluşturması yönünde Abbas'ın üzerindeki baskıların artması nedeniyle eski hükümetin istifa etmesinin ardından Muhammed Mustafa görevlendirilmişti.
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