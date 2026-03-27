Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Müdahale Çağrısı
Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Müdahale Çağrısı

27.03.2026 00:25
Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları ve vergi gelirlerinin alıkonmasını ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mallarına yönelik artan saldırılarını ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot'u Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başbakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede Mustafa, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da, Kudüs de dahil olmak üzere, yaşanan son siyasi gelişmeleri ve sahadaki durumu" değerlendirdi.

Mustafa, özellikle "Yahudi yerleşimci saldırıları ve işgal uygulamaları nedeniyle vatandaşların ve malların hareketini kısıtlayan kontrol noktaları ve engellerin artırılmasıyla Batı Şeria'da yaşanan tehlikeli tırmanışa" dikkat çekerek, "bu durumun durdurulması için uluslararası çabaların ve İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini" vurguladı.

Filistin vergi gelirlerinin uzun süredir alıkonulmasına da değinen Mustafa, "Bu durum, insani ve ekonomik koşulları ağırlaştırmakta ve hükümetin halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini zayıflatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bölgedeki gelişmelere ilişkin ise "Gazze Şeridi'nden çekilme, yeniden imar planlarının uygulanması ve Filistin Devleti çatısı altında Gazze ile Batı Şeria'daki kurumların birleştirilmesi gibi temel konuların, bölgesel gerilimler nedeniyle geri plana itilmemesi gerektiğini" belirtti.

Taraflar ayrıca, "gelecek ay Brüksel'de düzenlenmesi planlanan bağışçılar toplantısının gündemini ve mali abluka ile zor koşullar altında toplantının başarılı geçmesi için atılabilecek adımları" ele aldı.

Görüşmede, "İsrail'in Filistin vergi gelirlerini alıkoymasına son verilmesi için uluslararası baskının artırılması" konusu da gündeme geldi.

Öte yandan Mustafa, İrlanda Başbakanı Martin ile yaptığı telefon görüşmesinde de Filistin'deki son siyasi, ekonomik ve insani gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırıları ve işgal uygulamaları" ele alındı.

Mustafa, "bu saldırıların durdurulması için acil uluslararası müdahale gerektiğini ve alıkonulan Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılmasının önem taşıdığını" ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Advertisement
