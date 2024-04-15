Filistin Başbakanı, yabancı diplomatlarla buluşarak Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını aktardı

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, ülkesindeki yabancı diplomatlarla buluşmasında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla oluşturdukları tehlikeyi aktardı.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, Filistin'de bulunan 50'den fazla yabancı diplomat ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen buluşmada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik sürdürdükleri saldırıların tehlikesine ilişkin bilgi verdi.

Yabancı diplomatların Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalmış yerleri ziyaret etmesi teklifini sunan Mustafa, şunları söyledi:

"İşgalci devletin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırıları sürerken, Batı Şeria'nın köy ve beldeleri de işgalci ordunun korumasındaki yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Batı Şeria'daki Filistinli vatandaşların canlarına ve mallarına saldırıldığı gibi günlük hayatlarına da kısıtlamalar dayatılıyor."

Bazı ülkelerin Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım adımlarını takdir eden Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarının acil olarak durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engellediğini de hatırlatan Mustafa, "Gazze'deki Filistin halkı, hem saldırılarla hem de sağlık hizmetleri gibi temel insan haklarından mahrum bırakılarak öldürülüyor." dedi.

Mustafa, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için işgalin sona ermesi ve Filistin devletinin kurulmasının şart olduğuna işaret etti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları arttı

Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.