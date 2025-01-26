Filistin Başbakanlığı'ndan Göç Projelerine Red - Son Dakika
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Filistin Başbakanlığı'ndan Göç Projelerine Red

Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesini 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdi.

26.01.2025 22:16
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Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik projelerin reddedildiğini belirterek, bu tür girişimlerin "kırmızı çizgilerin aşılması" anlamına geldiğini ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atması konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkı, topraklarından ve kutsallarından vazgeçmeyecek, 1948 ve 1967'de yaşanan felaketlerin tekrarlanmasına izin vermeyecek ve halk asla topraklarından ayrılmayacak." ifadelerine yer verildi.

Mısır ve Ürdün'ün Filistin halkının göç ettirilmesine karşı olan tutumlarına değer verildiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkı ve liderliği, Filistin topraklarının birliğini tehlikeye atacak herhangi bir politikayı kesinlikle kabul etmeyecektir. Filistin ve Arap dünyasının yanı sıra uluslararası toplumun temel ilkelerine zarar verecek her türlü girişim kesinlikle reddedilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'a ateşkesin sürdürülmesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi yönündeki çabaları destekleme, Filistin yönetiminin Gazze'deki görevlerini üstlenmesini sağlama, barışı tesis etme ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına odaklanma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazzelilerin göç ettirilmesi girişiminin "kırmızı çizgilerin aşılması" anlamına geldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesinin bölgedeki istikrar ve güvenliği bozacağı konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin, Arap ve uluslararası toplum ile ABD dahil olmak üzere temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtmişti.

-Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Kaynak: AA

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