Filistin basınına göre Ben-Gvir baskınında Hasan Selame 9 kurşunla ağır yaralandı - Son Dakika
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Filistin basınına göre Ben-Gvir baskınında Hasan Selame 9 kurşunla ağır yaralandı

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Filistin basınına göre Ben-Gvir'in eylül ayında Hasan Selame'nin hücresine baskın düzenlediği gün esir 9 kurşunla ağır yaralandı. Hamas, olayı 'korkakça bir suç ve terör eylemi' diye niteledi ve Selame'nin tedaviye erişmesi ve İsrail'in hesap vermesi için müdahale çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylül ayında Hasan Selame'nin hücresine baskın düzenlediği gün Filistinli esirin 9 kurşunla ağır yaralandığı bildirildi.

Filistin basınındaki haberlerde, Ben-Gvir'in, hücresine baskın düzenlediği gün Selame'nin 9 kurşunla yaralandığı aktarıldı, ancak olaya ilişkin detay verilmedi.

Haberlerde Selame'nin yaralandığı kurşunların plastik mi yoksa gerçek mermi mi olduğu da paylaşılmadı.

Hamas, Filistinli esirin ağır yaralanmasına tepki gösterdi

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Şedid, Ben-Gvir'in baskın yaptığı gün Selame'nin 9 kurşunla ağır yaralanmasının İsrail'in "Filistinli esiri çeşitli yollarla öldürmeye çalıştığını" ve durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu kaydetti.

Selame'nin ağır yaralanmasını "korkakça bir suç ve terör eylemi" olarak niteleyen Şedid, Filistinli esire yönelik fiziksel ve psikolojik saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.

Şedid, İsrail'in, kötü muamele ve işkenceye rağmen Selame'nin kararlılığını ve iradesini kıramayacağını vurguladı.

Selame ve diğer Filistinli esirlerin hayatlarından İsrail'i sorumlu tutan Şedid, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile insan hakları, insani yardım ve sağlık kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu.

Şedid, Filistinli esirlerin gerekli tedaviye erişiminin sağlanmasını ve İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ve hukuku ihlal etmesi nedeniyle hesap vermesini istedi.

Şedid, Filistin halkı ve esirlerin haklarıyla ilgilenen kuruluşlara, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik destek faaliyetlerini artırma çağrısı yaptı.

Esirlerin özgürlüklerine kavuşana kadar desteklenmesinin önemine dikkati çeken Şedid, bunun Filistin halkının ve direnişinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Ben-Gvir, eylül ayının sonlarında Selame'nin hücresine baskın yaparak, Filistinli esiri idamla tehdit ettiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Görüntülerde zayıf düşmüş ve sakalları uzamış Selame sessizce ayakta dururken, Ben-Gvir'in "Seni öldürmek istiyorum. Seni idama mahküm etmek istiyorum." tehditlerini savurduğu duyulmuştu.

Ben-Gvir, gönderinin açıklamasında, "Ulusal Güvenlik Bakanı olarak, hayatını cehenneme çeviren bir politikanın öncülüğünü yaptım. Tanrı'nın izniyle savunma bakanı olarak, onun gibi katil teröristlerin idam edilmesi için çalışacağım." yazmıştı.

Hasan Selame kimdir?

1987'deki Birinci İntifada'ya katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor.

"Kutsal İntikam Eylemlerinin Kahramanı" olarak anılan Selame, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında Selame'nin serbest bırakılmasını reddetmişti.

İsrail Meclisi, Mart 2026 sonunda Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesine olanak tanıyan yasa tasarısını 48'e karşı 62 oyla kabul etmişti.

Ben-Gvir'in bu açıklamaları, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde siyasi rekabetin kızıştığı ve kamuoyu yoklamalarının mevcut iktidar koalisyonunun kan kaybettiğini gösterdiği bir dönemde geldi.

Kaynak: AA
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