Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail Açlığı Bir Savaş Taktiği Olarak Kullanıyor - Son Dakika
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Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail Açlığı Bir Savaş Taktiği Olarak Kullanıyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de açlığın, savaşın talihsiz bir sonucu olmadığını belirterek, 'İsrail açlığı bir savaş taktiği olarak kullanıyor. İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor.' dedi. Mansur, İsrail'in saldırıları ve gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı ve İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

04.03.2024 20:07
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NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de açlığın, savaşın talihsiz bir sonucu olmadığını belirterek, "İsrail açlığı bir savaş taktiği olarak kullanıyor. İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor." dedi.

BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.

Burada konuşan Mansur, İsrail'in 5 aydır "kontrolsüz ve dengesiz" bir şekilde Filistin halkına yönelik suç işlemeye devam ettiğini, BM Güvenlik Konseyi'nde ise ateşkes çağrısının yapılmasının engellendiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırıları ve gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayan Mansur, "Açlık savaşın talihsiz bir sonucu değil. İsrail açlığı bir savaş taktiği olarak kullanıyor. İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor." açıklamasında bulundu.

Mansur, Gazze'de öldürülen ve açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını göstererek, "Lütfen çocuklarımıza bakın. Allah rızası için bunun artık bir son bulması gerekiyor. Bizim halkımız daha az insan değil. Çocuklarımız kıymetsiz değil. Bizi insani özelliklerden ayırma çalışması, halkımızın öldürülmesini daha kabul edilebilir kılınmak için kasıtlı olarak yapılıyor." diye konuştu.

Dünya genelinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olanların farkında olduklarını aktaran Mansur, aynı zamanda Filistinlilerin ölümünü daha kabul edilir bulanların da farkında olduklarını söyledi.

Mansur, "İsrail'in güvenliğinin bizi daha değersiz bir ırk olarak gören bazıları için daha önemli olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

"İsrail'e yaptırım uygulanması gerekiyor"

İsrail'in suçları için sorumlu tutulmayacağını bildiği için Filistin'de "etnik temizlik, apartheid ve soykırım" işleyebildiğini kaydeden Mansur, "İsrail'e yaptırım uygulanması gerekiyor. BM Şartı'na uymaya zorlamak için ödül değil yaptırım gerekiyor." vurgusunda bulundu.

Mansur, İsrail'in Filistin halkına üç seçenek sunduğunu, bunların yerinden edilme, boyun eğme ya da ölüm olduğunu belirterek, buna daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

ABD veto kararını savundu

Diğer taraftan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ülkesinin Cezayir'in daha önce sunduğu karar tasarısını vetosunu savundu.

Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısının "sürdürülebilir barış" sağlamayacağını iddia eden Wood, aynı zamanda ateşkesin de söz konusu karar tasarısıyla sağlanamayacağını düşündüklerini dile getirdi.

Wood, ABD'nin kendi karar tasarısı üzerinde çalıştığını kaydederek, buna destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail Açlığı Bir Savaş Taktiği Olarak Kullanıyor - Son Dakika

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