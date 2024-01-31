Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık

Güncel

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Biz kültürümüzde hiç açlıkla, kıtlıkla karşılaşmadık. Yemek için yalvarmadık. Bizim toplumumuzda mükemmel bir sistem vardır. Annem bizi doyurmadan önce komşularımıza yemek pişirirdi. Biz gururlu ve dirençli insanlarız." dedi.

Mansur, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "adaleti ve Filistin halkının haklarını" savunduğu için teşekkürlerini ileten Mansur, Filistin halkının 1948'deki Nekbe'den sonra en zor yılını yaşadığını dile getirdi.

Mansur, rakamların akıllara zarar verici olduğunun altını çizdi.

Gazze'de çocukların bir parça ekmek için yalvarmak zorunda kaldığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Mansur, "Biz kültürümüzde hiç açlıkla, kıtlıkla karşılaşmadık. Yemek için yalvarmadık. Bizim toplumumuzda mükemmel bir sistem vardır. Annem bizi doyurmadan önce komşularımıza yemek pişirirdi. Biz gururlu ve dirençli insanlarız." diye konuştu.

Mansur, Gazze Şeridi'nde meydana gelen olayların eşi benzeri olmadığını aktararak, "Bu suçların durdurulması ve korkunç duruma neden olanların hesap vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

İlk olarak bu savaşın acilen durdurulması gerektiğinin altını çizen Mansur, "Ateşkese ihtiyacımız var, bu dün, ondan önceki gün gerçekleşmeliydi." ifadelerini kullandı.

Mansur, ikinci olarak ise insanlık suçu olan zorunlu transfere izin verilmemesi gerektiğine işaret ederek, Refah sınırında durumun patlamaya hazır bomba olduğunu kaydetti.

Üçüncü olarak tüm Gazze halkının ihtiyaçlarını giderecek şekilde insani yardımın artırılması gerektiğini belirten Mansur, "Savaş bittikten sonra iki yönde gideceğiz. Birincisi Filistin'in BM üyeliği, ikincisi de iki devletli çözüm." dedi.

Mansur, iki devletli çözüm için bir mekanizmanın gerekli olduğunu, bunun için tüm dostlarından destek isteyeceklerini belirtti.

"Gazze'deki trajik durumdan ders çıkarmalıyız." diyen Mansur, bu dersin de 75 yıldır Filistin halkının maruz kaldığı trajediye son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Mansur, acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleriyle yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.