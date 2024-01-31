 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık

Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin halkının zor bir dönemden geçtiğini ve Gazze'deki durumun insani bir krize dönüştüğünü belirtti. Mansur, Filistin kültüründe açlıkla karşılaşmadıklarını ve komşularının yardımıyla beslendiklerini vurgulayarak, Gazze'deki trajik durumun sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

31.01.2024 19:19
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Biz kültürümüzde hiç açlıkla, kıtlıkla karşılaşmadık. Yemek için yalvarmadık. Bizim toplumumuzda mükemmel bir sistem vardır. Annem bizi doyurmadan önce komşularımıza yemek pişirirdi. Biz gururlu ve dirençli insanlarız." dedi.

Mansur, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "adaleti ve Filistin halkının haklarını" savunduğu için teşekkürlerini ileten Mansur, Filistin halkının 1948'deki Nekbe'den sonra en zor yılını yaşadığını dile getirdi.

Mansur, rakamların akıllara zarar verici olduğunun altını çizdi.

Gazze'de çocukların bir parça ekmek için yalvarmak zorunda kaldığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Mansur, "Biz kültürümüzde hiç açlıkla, kıtlıkla karşılaşmadık. Yemek için yalvarmadık. Bizim toplumumuzda mükemmel bir sistem vardır. Annem bizi doyurmadan önce komşularımıza yemek pişirirdi. Biz gururlu ve dirençli insanlarız." diye konuştu.

Mansur, Gazze Şeridi'nde meydana gelen olayların eşi benzeri olmadığını aktararak, "Bu suçların durdurulması ve korkunç duruma neden olanların hesap vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

İlk olarak bu savaşın acilen durdurulması gerektiğinin altını çizen Mansur, "Ateşkese ihtiyacımız var, bu dün, ondan önceki gün gerçekleşmeliydi." ifadelerini kullandı.

Mansur, ikinci olarak ise insanlık suçu olan zorunlu transfere izin verilmemesi gerektiğine işaret ederek, Refah sınırında durumun patlamaya hazır bomba olduğunu kaydetti.

Üçüncü olarak tüm Gazze halkının ihtiyaçlarını giderecek şekilde insani yardımın artırılması gerektiğini belirten Mansur, "Savaş bittikten sonra iki yönde gideceğiz. Birincisi Filistin'in BM üyeliği, ikincisi de iki devletli çözüm." dedi.

Mansur, iki devletli çözüm için bir mekanizmanın gerekli olduğunu, bunun için tüm dostlarından destek isteyeceklerini belirtti.

"Gazze'deki trajik durumdan ders çıkarmalıyız." diyen Mansur, bu dersin de 75 yıldır Filistin halkının maruz kaldığı trajediye son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Mansur, acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleriyle yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Birleşmiş Milletler, Filistin, Riyad, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Biz kültürümüzde hiç açlıkla karşılaşmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement