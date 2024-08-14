Filistin BM'ye İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin BM'ye İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, Gazze'deki ölümcül saldırılar nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

14.08.2024 10:47
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Gazze'de sivillere yönelik devam eden ölümcül saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Mansour, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırı sonrasında Cezayir'in talebiyle düzenlenen acil BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in can almaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in kendisine yapılan kınamaları "umursamadığını" söyleyen Mansour, "Açık konuşalım. İsrail kararları reddediyor, hatta tartışmalarınızı bile dinlemiyor." dedi.

Mansour, oturumda konuştuğu esnada telefonuyla ilgilenen İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ı işaret ederek "Siz konuşurken İsrail'in temsilcisi telefonuyla oynamayı tercih ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptıklarının hiçbir açıklamasının olmadığını belirten Mansour, "Gazze'de yapılanların esirlerle ilgisi yok. İsrail onları ne kadar az önemsediğini gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başka öncelikleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Mansour, BMGK'ye seslenerek "Uyanın. Sizler onlara durmaları yönünde çağrıda bulunurken İsrail'in binlerce sivili öldürülmeyi, dayattığı kıtlığı ve işkenceye son vereceğini hayal etmeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

BMGK üyelerine görevlerinden vazgeçmemeleri ve sahip oldukları gücü kullanmaları çağrısında bulunan Mansour, "İsrail, yaptıklarından ne zaman sorumlu tutulacak? Savaş suçundan sorumlu olan İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi. Kararlarınızı ve uluslararası hukuku ne zaman uygulayacaksınız? Bu suçlulara yaptırım uygulanması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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