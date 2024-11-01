Filistin'de Cenaze Töreni: 4 Ölü - Son Dakika
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Filistin'de Cenaze Töreni: 4 Ölü

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 4 Filistinli, binlerce kişinin katıldığı cenaze ile defnedildi.

01.11.2024 17:18
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazesi, binlerce kişinin katıldığı törenle defnedildi.

Tulkerim kentindeki Sabit Sabit Devlet Hastanesi'nden alınan naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, daha önce kısmen yıktığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezini tamamen yok ettiğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına düzenlenen dünkü İsrail saldırısında 4 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail güçleri, çok sayıda araç ve buldozerle girdiği Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nı kapalı askeri bölge ilan etmiş, 13 saat sonra bölgeden çekilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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