Filistin'de Öğrenci Kaybı: 13 Bin - Son Dakika
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Filistin'de Öğrenci Kaybı: 13 Bin

İsrail saldırılarında 12,8 bin öğrenci hayatını kaybetti, 23 bin öğrenci yaralandı.

17.12.2024 18:16
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu Gazze Şeridi'nde olmak üzere, 13 bine yakın Filistinli öğrenci hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda, 12 bin 799 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu öğrencilerden 12 bin 681'i Gazze'de, 118'inin de işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda öldüğü ifade edildi.

Bunun yanı sıra Gazze'de 598 öğretmen veya okul yöneticisinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırılarda 23 bine yakın öğrenci de yaralandı

İsrail saldırılarında Gazze'de 20 bin 311, Batı Şeria'da da 631 öğrencinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık, Gazze'de 425 devlet okulu, üniversite ve bunlara bağlı binaların İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle tahrip olduğunu belirtti.

Gazze'de 788 bin öğrencinin de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'de Öğrenci Kaybı: 13 Bin - Son Dakika

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