Filistin'de Soykırım Günü İlanı

Filistin'deki kurumlar ve siyasi gruplar, her yıl 3 Ağustos'u "Soykırım ve Zorunlu Göçü Reddetme Günü" olarak kabul edildiğini duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyelerinin yanı sıra resmi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan El-Bire Belediye Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, tehcir planları ve soykırıma karşı olduğunun vurgulanması hedefiyle dünyanın çeşitli başkentlerinde ve ülke içinde çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği ilan edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, yaptığı konuşmada, "3 Ağustos ulusal günü etkinliğinin geçen perşembe günü gerçekleştirilen son toplantıda Yürütme Komitesi tarafından resmi olarak benimsendiğini" söyledi.

Ebu Yusuf, belirlenen etkinliklerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde eşzamanlı olarak yapılacağı ve ayrıca, Beyrut, Trablusşam ve Suriye'nin Yermuk kentlerinde de konuya dair etkinliklerin yapılacağını vurguladı.

"Soykırım ve Zorunlu Göçü Reddetme Günü" için tarihin 3 Ağustos olarak belirlenmesinin gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, 2014, 2022 ve 2023'te aynı günde İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik büyük kanlı saldırıların gerçekleştirildiği biliniyor.