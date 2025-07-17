Filistin'den Acil Ateşkes Çağrısı

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, bölgede acil bir ateşkesi ve bunun için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi.

Bamya, BM Güvenlik Konseyinde, Gazze'deki insani duruma ilişkin oturumda yaptığı konuşmada, yarısı çocuk 2 milyondan fazla Filistinlinin, 650 günden fazla bir süredir atlatıp atlatamayacaklarını bilmedikleri yeni bir güne uyandıklarını belirtti.

"Bir nesil için ölüm artık hayattan çok daha tanıdık." ifadelerini kullanan Bamya, 2 milyon insanın ölümün pençesinden yiyecek, su, barınak dahil her şeyi kapmak zorunda bırakıldığını bildirdi.

Bamya, Filistinliler için her dakikanın bir ölüm kalım kararı olduğunu vurgulayarak, "Bir ölümle bir başkası arasında gidip geliyor, tüm yollar ölüme çıkıyor." dedi.

Kurtuluşa götüren bir yol açmayı yasal ve ahlaki bir görev olarak gördüklerini dile getiren Bamya, devletlerin, halkların ve insanların hakları olduğuna dikkati çekti.

Bamya, "Ancak İsrail devletimizi tanımıyor. Halkımızı tanımıyor. Bizi eşit haklara sahip insanlar olarak tanımıyor, halkımıza biçtikleri kadere öfkelenmeye cesaret eden herkesi ayıplıyorlar." diye konuştu.

"Bebekler yetersiz beslenmeden ölürken, kalori sayıyoruz"

Yardımların dağıtılmasını "hayatı korumak" olarak nitelendiren Bamya, "Bebekler yetersiz beslenmeden ölürken, siviller canlarını tehlikeye atarak yiyecek, su ve barınak ararken, hayatın altyapısı tamamen yerle bir edilirken kalori sayıyoruz." şeklinde konuştu.

Bamya, yardımların geniş ölçekte dağıtılması ve Gazze'nin tamamına ulaştırılması gerektiğini aktararak, "Bu, pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "işgalci bir güç" olarak yardımların Gazze'nin tamamına ulaştırma yükümlülüğü bulunduğuna değinen Bamya, bölgede acil bir ateşkesi ve bunun için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Bamya, "Ancak bu, Filistinlileri öldürmeye veya hakları olan yardımı reddetmeye devam etmek için bir sebep, bir mazeret veya bir bahane değildir." dedi.

"Bu nasıl bir dünya?"

Dünyanın dört bir yanındaki birçok Yahudinin "Filistin'de adaleti" savunduğuna ve tarafsız gözlemcilerin İsrail'in bölgede "soykırım işlediğini" belirlediğine işaret eden Bamya, şöyle devam etti:

"Bir ülke açlık ve susuzluğu savaş silahı olarak kullanabiliyor ve sonra da durdurma baskısı altında yardım dağıtımını aynı anda hem ölüm hem de yerinden edilmeyi teşvik eden bir araca dönüştürebiliyor. Katliamlara son vermenin veya yardımların dağıtılmasını sağlamanın müzakerelere tabi tutulduğu bu dünya nasıl bir dünya?"

İsrail'in hem savcı, hem yargıç hem de cellat olabildiği ve sonra da onlardan kendi suçlarını, en üst düzey yöneticilerinin işlemeleri emredilen suçları, bu suçları benimseyip, bu suçları teşvik edip, bu suçları kışkırtıp, bu suçları örgütleyip planlayıp, işledikleri suçları soruşturmalarını isteyeceğimiz bu dünya nasıl bir dünya? Hayat kurtarmaya çalışan insani yardım görevlilerinin saldırıya uğrayıp öldürüldüğü, sağlık çalışanlarının ve BM personelinin öldürüldüğü ve onları öldürenlerin ölümlerinden onları sorumlu tuttuğu bu dünya nasıl bir dünya? Yardımın bir pazarlık kozu, bir baskı yöntemi, bir savaş silahı, bir yerinden etme veya zorla yerinden etme aracı olmadığını söylememiz gereken bu dünya nasıl bir yer?"

BM'nin rolüne yönelik değerlendirmede bulunan Bamya, "Bizim rolümüz tanıklık etmek ve tanıklık etmek değil. Adalet ve barışı sağlamaktır." diye konuştu. Bamya, bölgede yardımların ulaştırılmasının sağlanması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, işgalin sona erdirilmesi, barış ve güvenliğin tesis edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.