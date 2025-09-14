Filistin'den Acil Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin'den Acil Uluslararası Koalisyon Çağrısı

14.09.2025 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli gruplar, İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'deki saldırıların durdurulması için çağrı yaptı.

Filistinli gruplar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşını durduracak bir "uluslararası koalisyon"un oluşturulması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar adına Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da yarın planlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne dikkat çekildi.

Gazze'de İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü "soykırım savaşını" durdurmak için acil ve kolektif adımlar atılmasının talep edildiği açıklamada, Gazze'de akan kanın durdurulması zirvede birinci öncelik olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Gazze'deki soykırım savaşının durdurulması için hem İsrail'e hem de destekçilerine baskılar kuracak bir "Arap-Uluslararası Koalisyonu" oluşturulması çağrısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkı, kendilerini tehcir etmek amacıyla katleden bir soykırım savaşına maruz kalıyor, ABD'nin destekleri ve himayesinde gerçekleşen bu savaş, Filistinlilerin kimliklerini, varoluşlarını ve ulusal haklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor."

İsrail'in yürüttüğü savaşın yalnızca Filistin halkını değil, tüm Arap ve İslam dünyasının güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, bölge genelinde saldırgan ve yasa dışı bir politika izlediğine dikkat çekildi.

Tel Aviv'in barış ya da esir takası anlaşmasını istemediği, arabulucuları hedef alarak tüm çabaları sabote ettiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Arap ülkelerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku ve devlet egemenliğini açıkça hiçe sayarak tüm bölgeyi hedef alan tehlikeli bir plan izlediğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e karşı baskı araçlarının kullanılması çağrısında bulunulan açıklamada, petrol silahının kullanılması ve Arap ülkelerinin İsrail'e yaptırımlar uygulamasının yanı sıra caydırıcı diğer bazı yaptırımlar için uluslararası toplumun da harekete geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil insani yardımların ulaştırılması çağrısının da yer aldığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller için çadırlar başta olmak üzere temel ihtiyaçların temin edilmesi talebinde bulunuldu.

Filistinli grupların açıklamasında ayrıca, işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirilmeye karşı koruyacak ve Batı Şeria'yı da ilhaktan koruyacak birleşik bir stratejinin benimsenmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Acil Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:51:03. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin'den Acil Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.