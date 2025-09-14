Filistin'den Acil Uluslararası Koalisyon Çağrısı

Filistinli gruplar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşını durduracak bir "uluslararası koalisyon"un oluşturulması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar adına Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da yarın planlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne dikkat çekildi.

Gazze'de İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü "soykırım savaşını" durdurmak için acil ve kolektif adımlar atılmasının talep edildiği açıklamada, Gazze'de akan kanın durdurulması zirvede birinci öncelik olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Gazze'deki soykırım savaşının durdurulması için hem İsrail'e hem de destekçilerine baskılar kuracak bir "Arap-Uluslararası Koalisyonu" oluşturulması çağrısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkı, kendilerini tehcir etmek amacıyla katleden bir soykırım savaşına maruz kalıyor, ABD'nin destekleri ve himayesinde gerçekleşen bu savaş, Filistinlilerin kimliklerini, varoluşlarını ve ulusal haklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor."

İsrail'in yürüttüğü savaşın yalnızca Filistin halkını değil, tüm Arap ve İslam dünyasının güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, bölge genelinde saldırgan ve yasa dışı bir politika izlediğine dikkat çekildi.

Tel Aviv'in barış ya da esir takası anlaşmasını istemediği, arabulucuları hedef alarak tüm çabaları sabote ettiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Arap ülkelerini hedef alması, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku ve devlet egemenliğini açıkça hiçe sayarak tüm bölgeyi hedef alan tehlikeli bir plan izlediğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e karşı baskı araçlarının kullanılması çağrısında bulunulan açıklamada, petrol silahının kullanılması ve Arap ülkelerinin İsrail'e yaptırımlar uygulamasının yanı sıra caydırıcı diğer bazı yaptırımlar için uluslararası toplumun da harekete geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil insani yardımların ulaştırılması çağrısının da yer aldığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller için çadırlar başta olmak üzere temel ihtiyaçların temin edilmesi talebinde bulunuldu.

Filistinli grupların açıklamasında ayrıca, işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirilmeye karşı koruyacak ve Batı Şeria'yı da ilhaktan koruyacak birleşik bir stratejinin benimsenmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin gerçekleşmesi bekleniyor.