Filistin'den Arap Birliği'ne Olağanüstü Oturum Talebi

KAHİRE, 19 Mart (Xinhua) -- Filistin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve çok sayıda kişini ölümüne yol açan son hava saldırılarının ardından Arap Birliği Konseyi'nden olağanüstü oturum talebinde bulundu.

Filistin'in Arap Birliği'ndeki Daimi Temsilcisi Muhanned el-Akluk, salı günü Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne konseyin daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanması talebini ilettiklerini söyledi.

Talebin, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği en son "saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçları" nedeniyle yapıldığını belirten Akluk, saldırıların, İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesmesi ve bölgeye insani, tıbbi ve yardım malzemesi ulaştırılmasını engellemesiyle aynı zamana denk geldiğine de dikkat çekti.

Akluk, yapılması beklenen olağanüstü oturumun amacının İsrail'i "Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve saldırılara son vermeye ve uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya" zorlamak üzere Arap devletlerince ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek girişimleri görüşmek olduğunu açıkladı.