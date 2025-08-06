Filistin'den İsrail'e Diplomat Araçlarına Saldırı Kınaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Rusya ve Hollanda'nın diplomatik misyonlarının araçlarına saldırmasını kınadı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, gaspçı İsraillilerin diplomatik misyonlara saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin Rus diplomatik aracı ile Hollandalı Büyükelçi ve siyasi ataşesini taşıyan diplomatik araca yaptıkları saldırıları en sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Gaspçı İsraillilerin saldırılarının uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada diplomatik misyonlara koruma sağlanması gerektiği kaydedildi.

Gaspçı İsraillilerin diplomatik misyonlara yönelik saldırısının bu kişilerin İsrail hükümeti tarafından korunduğu ve desteklendiğini ve kendilerini yasaların üstünde gördüklerini gözler önüne serdiği belirtildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "Terör unsuru yerleşimcilere karşı daha cesur tavır alma ve caydırıcı yaptırımlar uygulama" çağrısı yapıldı.

İsrail devletine de baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin korunmaya son verilmesi, finans kaynaklarının kurutulması ve işledikleri suçlardan ceza almaları" gerektiği vurgulandı.

Hollanda, geçen ay Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlilere karşı şiddet uygulamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Hollanda'ya girişini yasaklama kararı almıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini kapsayan İsrail politikasının bir parçası olarak sık sık saldırılar düzenliyor.

Batı Şeria'da Filistinlilere, evlerine, araçlarına ve mülklerine saldırı düzenleyen gaspçı İsrailliler, Filistinlileri yaşadıkları topraklardan yerinden etmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek yıllardır derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bulunuyor.