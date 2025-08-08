Filistin'den İsrail'e Şiddetli Tepki - Son Dakika
Filistin'den İsrail'e Şiddetli Tepki

08.08.2025 14:35
Filistin, İsrail'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirip uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'yi işgalini soykırım, sistematik öldürme, açlık ve abluka politikasının devamı olarak uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini tamamen işgal etme ve yaklaşık bir milyon Filistinliyi yerinden etme yönünde aldığı tehlikeli kararı, "kesin bir şekilde reddettikleri ve şiddetle kınadıkları" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu karar "soykırım politikalarının, sistematik öldürmenin, aç bırakmanın ve ablukanın devamı niteliğinde tam anlamıyla bir suç ve uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirildi.

"Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Filistin halkının, dayatma politikasını ya da güç yoluyla oldubittileri kabul etmeyeceği; başta kendi kaderini tayin ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere devredilemez ulusal haklarına bağlı olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin'in dünya çapındaki ilgili taraflarla acil temaslar kurmaya karar verdiği; bu suçları durdurmak için acil ve bağlayıcı bir müdahale talebiyle derhal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvuracağı" aktarıldı.

Ayrıca "Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Filistin halkını koruyacak ve saldırıları durduracak ortak bir tutum sergilemesinin koordinasyonu için Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplantılar gerçekleştirilmesi" çağrısında bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a "bu kararların uygulanmasını durdurmak için müdahale etmesi, savaşın (İsrail'in soykırımı) sona erdirilmesi ve kalıcı barışa gidilmesi" sözünü tutması çağrısı yaptı.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, "acil insani yardımların ve yakıtın (Gazze'ye) hiçbir kısıtlama ya da şart olmaksızın derhal ulaştırılması için harekete geçmeleri, bu yardımların Gazze'deki tüm halka, özellikle yerinden edilen yüzbinlerce insana ulaşmasını sağlamaları" talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu trajediyi durdurmanın, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolu, Filistin Devleti'nin Gazze Şeridi'nde yönetim ve güvenlik konusunda tam sorumluluk üstlenebilmesini sağlamaktır."

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Kaynak: AA

