Filistin'den Netanyahu'ya Tepki

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ırkçı ve barış karşıtı" olarak nitelendirilen Netanyahu'nun açıklamaları, "Suudi Arabistan'ın ve tüm Arap ülkelerinin egemenlik ve istikrarına saldırı" olarak değerlendirildi.

"Filistin halkının haklarını destekleyen Suudi Arabistan'a baskı niteliğindeki provokatif kampanyalar" karşısında Riyad'a destek verildiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma "barış karşıtı açıklamaları kınama" çağrısı yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Netanyahu'nun açıklamalarını kınayarak, bunun Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef aldığını, ayrıca uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu kaydetti.

Şeyh, "Filistin devleti sadece Filistin topraklarında var olacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.