Filistin'den Trump'a Sert Tepki

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Filistinli siyasi yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısını reddettiklerini belirterek, Trump'ın ifadelerinin İsrail'in hedefleriyle "uyumlu" olduğunu savundu.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Trump'ın Gazzelilerin Ürdün, Mısır ve diğer ülkelere göç ettirilmesine ilişkin açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Bergusi, AA muhabirine, "İsrail'in sahada vahşi saldırılarla gerçekleştiremediği etnik temizlik planlarını siyasi yollarla elde etmesine izin verilmeyeceğini" belirtti.

Bergusi, "Filistin halkı, vatanında kalmakta kararlıdır. 1948 Nekbe'sinden (İsrail'in kuruluşu) ders almış olan halkımız, topraklarında direniş göstermenin varlıklarının devamı için bir şart olduğunu öğrenmiştir. Etnik temizlik komplosu, ne Gazze'de ne de işgal altındaki Batı Şeria'da başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani ise Trump'ın çağrılarının, "İşgal güçlerinin Gazze halkını sürgün etme planlarına hizmet ettiğini ve Trump'ın Filistin meselesine yaklaşımını yansıttığını" söyledi.

Mecdelani, "ABD'deki yeni yönetim, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Batı Şeria ile Kudüs'teki politikaları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı planlarının ardından sürüklenmemelidir." dedi.

Mecdelani, Trump'ı uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak işgali sona erdirme ve bir Filistin devleti kurma temelinde siyasi çözümler aramaya çağırdı.

-Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.