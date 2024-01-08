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Filistin Destekçileri New York'ta Protesto Eylemi Yaptı - Son Dakika
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Filistin Destekçileri New York'ta Protesto Eylemi Yaptı

New York'ta Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Manhattan adasına bağlanan köprüler ve bir tünelde araç akışını kısa süreliğine engelledi. Göstericiler, Holland Tüneli'nde oturma eylemi yaparken, Brooklyn ve Manhattan köprülerinde de araçların geçişine engel oldu. Eylemciler, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve acil ateşkes çağrısında bulundu. Polis, protestoya müdahale ederek bazı aktivistleri gözaltına aldı.

Filistin Destekçileri New York\'ta Protesto Eylemi Yaptı
08.01.2024 - 20:39,
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NEW New York'ta protestolarına aralıksız devam eden Filistin destekçisi aktivistler, Manhattan adasına bağlanan iki köprü ve bir tünelde araç akışını kısa süreliğine engelledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden aktivistler, New York'un Brooklyn ile Manhattan arasındaki köprüleri ve New Jersey-New York eyaletleri arasında geçişi sağlayan Holland Tüneli'ndeki araçların geçişine bir süre izin vermedi.

Manhattan'ın Wall Street bölgesi yakınındaki Holland Tüneline yürüyerek gelen göstericiler, araçların tünele girdiği noktada bir süre oturma eylemi yaptı.

Brooklyn ve Manhattan köprülerinde de onlarca aktivistin el ele tutuşarak araçların geçişine engel olduğu görüldü.

Eylemci grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail karşıtı protesto eylemine müdahale eden New York polisi (NYPD) bazı aktivistleri gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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