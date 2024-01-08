Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddettiklerini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Abbas ziyareti çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Abbas, Sisi'ye abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışılması gerektiğini kaydeden Abbas, "Gazze Şeridi, Batı Şeria veya Kudüs'teki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddettiğini" vurguladı.

Abbas, bölgede tırmanan gerginliğin tek çözümünün İsrail'in "başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin topraklarındaki işgaline son veren siyasi çözüm" olduğunu ifade etti.

Toplantıya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Servisi Başkanı Macid Ferec, Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh katıldı.