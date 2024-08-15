Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye gitme kararı aldığını açıkladı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye gitme kararı aldığını açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını belirtti. Abbas, Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ettiğini dile getirerek, Türkiye'ye gönderilen insani yardımlardan memnuniyetini ifade etti. Abbas, Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurgulayarak, Gazze'ye gitme kararı aldıklarını söyledi.

15.08.2024 16:46
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını belirtti.

Abbas, TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin gönderdiği insani yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade eden Filistin lideri, "Gazze'de halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir."

"Gazze'ye gideceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." dedi.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA

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