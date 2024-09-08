Abbas'tan Gazze Ziyareti Açıklaması - Son Dakika
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Abbas'tan Gazze Ziyareti Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye gitmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Abbas, uluslararası ve Arap dünyasının desteğini almak amacıyla Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi. Filistin yönetimi, Gazze'de tüm görevlerini üstlenmek için çalışmalarını sürdürüyor.

08.09.2024 23:16
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'ye gitmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Ramallah'ta Abbas başkanlığında toplandı.

Abbas toplantıda Merkez Komitesi üyelerine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için uluslararası ve Arap dünyasının desteğini almak adına Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.

Abbas, savaşın durması ve Filistin devletinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Gazze'de de tüm görevlerini üstlenmesi adına yapılması planlanan Gazze ziyareti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleri ise dünyanın tüm liderleri ile özgür insanlarını, "İsrail'in ABD'nin desteğiyle çocuk, kadın ve yaşlıları öldürme çılgınlığının" önüne geçmek için en iyi seçenek olan Gazze ziyaretini desteklemeye çağırdı.

Komite üyeleri, İsrail'i, Batı Şeria'daki kent ve kasabalarda uyguladığı baskın, kan dökme ve toplu cezalandırma politikasından vazgeçirmek için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Komite ayrıca, uluslararası hukuk kuruluşlarını, İsrail hapishanelerinde işkence ve her türlü kötü muameleye maruz kalan Filistinli mahkum ve esirlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

"Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." diyen Abbas, BMGK'ye kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas'tan Gazze Ziyareti Açıklaması - Son Dakika

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