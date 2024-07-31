Filistin Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle yas ilan etti

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Heniyye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.

Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.