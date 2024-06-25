Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Ramallah'taki Filistin yönetimini sonlandırarak işgali yeniden dayatmaya ve Filistin halkının haklarını ellerinden almaya çalıştığını belirtti. Abbas, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların Filistin davası için tehlike oluşturduğunu vurguladı. İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilere el koyarak Filistin ulusal otoritesinin statüsünü baltalamayı hedeflediğini ifade eden Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini bitirme ve işgali yeniden dayatma amacıyla adımlar attığını söyledi.

25.06.2024 03:17
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetinin Ramallah'taki Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya ve Filistin halkının haklarını ellerinden almaya çalıştığını söyledi.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleşen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi toplantısında konuştu.

İsrail'in hem Gazze Şeridi hem de işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırıların Filistin davası için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Abbas, İsrail'in, Filistin hükümeti adına topladığı vergilere el koyarak Filistin ulusal otoritesinin statüsünü baltalamayı hedeflediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, " Tel Aviv'in Filistin adına toplanan vergilere el koyma adımları, İsrail hükümetinin Filistin yönetimini bitirme, işgali yeniden dayatma ve Filistin halkının haklarını ellerinden alma yönündeki açıklamalarıyla uyuşuyor." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisinin dünkü toplantısında, Batı Şeria'daki İsrail işgalinin genişletilmesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının gasbedilmesini savunan Smotrich, buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

Smotrich ayrıca,"Hayatının misyonunun bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu" ifade etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde işgal altındaki bölgede İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya çalışıyor - Son Dakika

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