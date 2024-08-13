Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

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(TBMM)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları anlatacak.

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyareti ve TBMM'de yapacağı konuşma nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Genel Kurul, saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas kürsüye gelecek. Abbas, milletvekillerine ve dünyaya İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızca'ya anlık olarak tercüme edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek.

Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.