Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor

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(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Fahrettin Altun, sosyal medyada, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 14-15 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağına dair bir paylaşımda bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Ağustos salı günü görüşecek olan Abbas'ın 15 Ağustos'ta da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı.