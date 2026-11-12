Filistin Devlet Başkanlığı Gazze ve Batı Şeria'daki gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan gerilimin sonuçlarından Tel Aviv'i sorumlu tutarak, İsrail'in politikalarının bölgeyi patlamanın eşiğine sürükleyeceği konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesine saldırı düzenlemesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun korumasında Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Atara beldesine saldırması sonrası yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da tırmandırdığı gerilimin bölgede daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa neden olduğunu belirten Ebu Rudeyne, İsrail'in politikalarının bölgeyi patlamanın eşiğine sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, bölgedeki sınır kapılarının kapatılmasının, tıbbi malzeme, çadır ve gıda maddelerinin girişinin engellenmesinin, özellikle kış mevsiminin gelmesiyle Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları artırdığını kaydetti.

"Gaspçı terörünün dizginlenmesi" için ciddi tutum çağrısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun korumasında Atara beldesindeki saldırısına ilişkin ise Ebu Rudeyne, bölgede gerilimin tırmanmasının sonuçlarından tamamen İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden bölgede sükunet ve istikrarın sağlanması için İsrail'in saldırılarının durdurulması ve "gaspçı terörünün dizginlenmesi" için ciddi ve acil bir tutum sergilemesini talep etti.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesini bombalaması sonucu biri çocuk, biri doktor olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın Atara beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaralanmış, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.