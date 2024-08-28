Filistin Devlet Başkanlığı İsrail saldırılarını kınadı

Güncel

Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşıyla" birlikte Batı Şeria'da tırmanan İsrail saldırılarının "korkunç ve tehlikeli sonuçlara" yol açacağını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin, Tulkerim, Tubas ve diğer Filistin kentleri, köyleri ve mülteci kamplarına yönelik tırmandırdığı saldırıların yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı, herkesin bedelini ödeyeceği korkunç ve tehlikeli sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan saldırının "Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik kapsamlı savaşın devamı niteliğinde" olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Bu, savaşı sürdürmesi için işgalcilere koruma ve destek sağlayan ABD tarafı ve işgalci yönetimin sorumlu olduğu tehlikeli bir tırmanıştır."

Gerilimi tırmandırma, şehirlerin yok edilmesi, halkın öldürülmesi, tutuklama ve sömürgeleştirme politikasının kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini vurgulayan Ebu Rudeyne, "İsrail'in bu ahmaklığının bedelini herkes ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD tarafına "derhal müdahale etmesi ve işgalcileri savaşı durdurmaya zorlaması" çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, "bölgenin ve tüm dünyanın istikrarı için tehlike teşkil eden bu aşırıcı hükümetin durdurulması için dünyanın acilen harekete geçmesi gerektiğini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrail saldırılarını kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve kamplarda devam eden saldırılarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli uluslararası kuruluşlarla temaslarda bulunulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, 2002'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "en geniş çaplı" saldırılarda, 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailaskerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 662'ye yükseldi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

İsrail 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbına hız vermişti.

Filistin topraklarının ve haklarının gasbedilmesinin öncülüğünü yapan aşırı sağcı figürlerin kritik roller aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin toprağını tek taraflı "gasbettiklerini" duyurmuştu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.