Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Refah kentindeki durumdan ABD yönetimi sorumlu

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RAMALLAH, 29 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde yaşanan gelişmelerden ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Ebu Rudeyne, Salı günü Ramallah kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Refah ve Gazze genelindeki durumdan tamamen ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz" derken, İsrail tarafının Uluslararası Adalet Divanı kararını hiçe sayarak kenti "yaşanmaz" hale getirdiğini ifade etti.

İsrail'in eylemleri karşısında ABD yönetiminin sessiz kalmasını eleştiren sözcü, bunun Filistinlilere karşı "bir soykırım savaşı" olarak nitelendirdiği durumun onaylanması anlamına geldiğini söyledi.

Ebu Rudeyne ayrıca, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığına karşı sergilediği geniş kapsamlı muhalefete rağmen ABD'nin İsrail'e sağladığı siyasi, mali ve askeri desteğin devam ettiğine işaret etti.

İsrail hükümetinin "eşi benzeri görülmemiş ABD desteği" ile Gazze'yi tam anlamıyla yeniden işgal etme olasılığı konusunda uyaran sözcü, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına derhal uyulması çağrısında bulundu.

İsrail, saldırıların durdurulması yönündeki son Uluslararası Adalet Divanı kararına rağmen, yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanımasını Avrupa desteğinin arttığının bir işareti olarak yorumlayan sözcü, Filistin ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla ülkenin Filistin devletini tanımasına yönelik ikna çabalarının devam ettiğini belirtti.