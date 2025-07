Filistin Direniş Sineması Söyleşisi

Filistin sinemasının önemli isimlerinden Hanna Atallah, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında "Filistin Direniş Sineması" başlıklı söyleşide konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Sinema Evi'nin hayata geçirdiği 15 Temmuz Direniş Sahnesi etkinlikleri kapsamında "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi.

Gösterimin ardından Filistin sinemasının tanınan isimlerinden yapımcı ve sanat yönetmeni Hanna Atallah, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler moderatörlüğünde sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Atallah, sinemayı Filistinlilerin hikayesini anlatmak için bir araç olarak gördüklerini belirterek, "1970'li yıllardan beri Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin'de sinema yapımıyla yakından ilgilendi. Biz bu zamandan beri sinemanın bir dil olarak öneminin farkındayız." dedi.

Özellikle İsrail-Filistin çatışmasında sinemanın öneminin farkında olduklarına işaret eden Atallah, "Filistin'de sinema filmi çekmemiz şu an çok zor. Normal yaşamak bile çok çok zor. Filistinliler olarak ülkemizde bir yerden bir yere gitmek de zor. Bu sorunlarla her gün yüz yüzeyiz. Sinema, Filistin'de yaşananların aynası. Hangi türde film yaparsanız yapın işgalden bahsetmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Film yapmak özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra imkansız hale geldi"

Atallah, her şeye rağmen dünyada bir Filistin sineması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de film yapmak özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra imkansız hale geldi. Bu savaştan sonra film yapımcıları olarak çok ciddi şartlara maruz kaldık. Filistin'de ya da Gazze'de bir şey yapabilmek için finansman bulmamız gerekiyor. Bu finansman da genelde Batı'ya bağlı oluyor. Onların desteği olmadan yapmak zor. Bu da esasında bize ve bizim hikayemize uygulanan ambargonun bir çeşidi olarak kendini gösteriyor. Filistin bayrağını bazı Avrupa ülkelerinde kaldırmak, yükseltmek bile bir suç kabul ediliyor. Filistin'i, Filistin'deki sorunları anlatan filmlerin desteklenmesi söz konusu olabilir mi?"

Özellikle Gazze'de yaşananları anlatacak film yapmak istediklerinde haberlerin anlatmadıklarını gözler önüne getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Atallah, dünyada oluşan Filistin'e yönelik evrensel dayanışma hareketinin Filistinlilerin moralini yükselten unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Sıfır Noktasından filmi hakkında

Filistinli yönetmen yapımcı Rashed Masharawi'nin yapımcılığında hayata geçirilen "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi, Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşuyor.

Prömiyerini 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin Kuzey Amerika prömiyeri 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. Film, 97. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Filistin'in aday adayı olarak seçildi ve kısa listeye kaldı.

ABD'li yönetmen Michael Moore'un da ortak yapımcıları arasında yer aldığı filmde katkısı olan yönetmenler arasında Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammed Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah ve İslam Al Zrieai yer alıyor.

Hanna Atallah hakkında

Berlin ve Kudüs'te yaşayan film yapımcısı ve kültürel sanatlar yöneticisi, Filmlab Palestine'in kurucusu ve sanat yönetmeni, Palestine Cinema Days Film Festivali'nin yönetmeni ve August Films'in kurucu ortağı olan Hanna Atallah, Filistin film endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni sinematik seslerin desteklenmesindeki çabalarıyla tanınıyor.

Atallah'ın son çalışmaları arasında Laila Abbas'ın "Thank You for Banking with Us" ve Maha Haj'ın "Upshot" filmleri bulunuyor.