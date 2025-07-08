Filistin Direniş Sineması Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin Direniş Sineması Söyleşisi

08.07.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hanna Atallah, Filistin sinemasını ve zorluklarını İstanbul'da anlattı.

Filistin sinemasının önemli isimlerinden Hanna Atallah, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında "Filistin Direniş Sineması" başlıklı söyleşide konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Sinema Evi'nin hayata geçirdiği 15 Temmuz Direniş Sahnesi etkinlikleri kapsamında "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda gösterildi.

Gösterimin ardından Filistin sinemasının tanınan isimlerinden yapımcı ve sanat yönetmeni Hanna Atallah, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler moderatörlüğünde sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Atallah, sinemayı Filistinlilerin hikayesini anlatmak için bir araç olarak gördüklerini belirterek, "1970'li yıllardan beri Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin'de sinema yapımıyla yakından ilgilendi. Biz bu zamandan beri sinemanın bir dil olarak öneminin farkındayız." dedi.

Özellikle İsrail-Filistin çatışmasında sinemanın öneminin farkında olduklarına işaret eden Atallah, "Filistin'de sinema filmi çekmemiz şu an çok zor. Normal yaşamak bile çok çok zor. Filistinliler olarak ülkemizde bir yerden bir yere gitmek de zor. Bu sorunlarla her gün yüz yüzeyiz. Sinema, Filistin'de yaşananların aynası. Hangi türde film yaparsanız yapın işgalden bahsetmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Film yapmak özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra imkansız hale geldi"

Atallah, her şeye rağmen dünyada bir Filistin sineması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de film yapmak özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra imkansız hale geldi. Bu savaştan sonra film yapımcıları olarak çok ciddi şartlara maruz kaldık. Filistin'de ya da Gazze'de bir şey yapabilmek için finansman bulmamız gerekiyor. Bu finansman da genelde Batı'ya bağlı oluyor. Onların desteği olmadan yapmak zor. Bu da esasında bize ve bizim hikayemize uygulanan ambargonun bir çeşidi olarak kendini gösteriyor. Filistin bayrağını bazı Avrupa ülkelerinde kaldırmak, yükseltmek bile bir suç kabul ediliyor. Filistin'i, Filistin'deki sorunları anlatan filmlerin desteklenmesi söz konusu olabilir mi?"

Özellikle Gazze'de yaşananları anlatacak film yapmak istediklerinde haberlerin anlatmadıklarını gözler önüne getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Atallah, dünyada oluşan Filistin'e yönelik evrensel dayanışma hareketinin Filistinlilerin moralini yükselten unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Sıfır Noktasından filmi hakkında

Filistinli yönetmen yapımcı Rashed Masharawi'nin yapımcılığında hayata geçirilen "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi, Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşuyor.

Prömiyerini 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin Kuzey Amerika prömiyeri 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. Film, 97. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Filistin'in aday adayı olarak seçildi ve kısa listeye kaldı.

ABD'li yönetmen Michael Moore'un da ortak yapımcıları arasında yer aldığı filmde katkısı olan yönetmenler arasında Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammed Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah ve İslam Al Zrieai yer alıyor.

Hanna Atallah hakkında

Berlin ve Kudüs'te yaşayan film yapımcısı ve kültürel sanatlar yöneticisi, Filmlab Palestine'in kurucusu ve sanat yönetmeni, Palestine Cinema Days Film Festivali'nin yönetmeni ve August Films'in kurucu ortağı olan Hanna Atallah, Filistin film endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni sinematik seslerin desteklenmesindeki çabalarıyla tanınıyor.

Atallah'ın son çalışmaları arasında Laila Abbas'ın "Thank You for Banking with Us" ve Maha Haj'ın "Upshot" filmleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, 15 Temmuz, Edebiyat, Filistin, istanbul, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Direniş Sineması Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı 104’e yükseldi Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün 78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model

22:00
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
20:32
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
12:08
Fenerbahçe’de 3 imza birden
Fenerbahçe'de 3 imza birden
11:57
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:58
İbrahim Tatlıses’in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
10:55
Kartalkaya duruşmasında “yangın raporu“ tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
10:46
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 22:40:22. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Direniş Sineması Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.