Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail\'in işgal ve apartheid rejimi halkımızın acılarının kaynağıdır

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Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının ele alındığı duruşmaların ardından basın açıklaması yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki "Halkımızın çektiği tüm acıların kaynağı, hukuksuz ve kolonyal işgal ve (İsrail'in) apartheid rejimidir." dedi.

Filistinli Bakan Maliki, UAD'de bugün başlayan duruşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamaları hakkında Divan'ın hukuki görüşünü bildireceğini söyleyen Maliki, "Halkımızın çektiği tüm acıların kaynağı, hukuksuz ve kolonyal işgal ve (İsrail'in) apartheid rejimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, "Sorunların bu temel kaynağını ele almayan tüm formüller, daha fazla trajedinin tohumunu ekerken, İsrail'in, Filistinlileri kolonyal ajandasına ve hukuka aykırı eylemlerine tutsak etmesine yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

Bugün yapılacak müzakerelerin çok geç kalınmış bir süreç olduğunu vurgulayan Maliki, "Burada, İsrail'in Gazze'de, uluslararası hukukun ağır ihlali ve Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesi uyarınca İsrail'e karşı açtığı davada UAD'nin verdiği tedbirlerin açıkça ihlali suretiyle, vicdanları şoke eden bir zalimlikle ve tam bir cezasızlıkla yürüttüğü soykırım savaşına katlanan Filistin halkı için hayatta kalma şansı ve geleceği söz konusudur." diye konuştu.

"Bu süreç, işgalin derhal sona erdirilmesine yardımcı olacaktır"

Bakan Maliki, UAD'nin, bekledikleri üzere İsrail'in işgalinin yasa dışı olduğunu ilan etmesi durumunda, bu tespitin hayata geçirilmesi ve gereğinin yapılması yükümlülüğünün devletlerde olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç, işgalin derhal, koşulsuz ve tamamen sona erdirilmesine yardımcı olacaktır. ve Filistin halkının, uluslararası hukuka uygun olarak belirlenen sınırlar içerisinde İsrail'in yanı sıra, kendi devletinde kendi kaderini tayin etme ve ulusal bağımsızlık gibi devredilemez haklarını gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bu karar hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin nihayet barış, karşılıklı güvenlik ve haysiyet içinde yan yana yaşamalarına yardımcı olabilir. Adalet yerini bulmalıdır. Bunun peşinde yorulmadan ve kararlılıkla koşmaya devam edeceğiz. Filistin ve Filistin halkı, dünyanın bu adalet yürüyüşünde yalnız değildir. Bugün başlayan UAD'deki süreç açıkça göstermektedir ki İsrail kolonizasyonu, apartheid ve Filistin halkına yönelik zulmün gerekçesi ya da bahanesi olamaz. Bunlar ortak insanlığımızı tehdit ve ihlal etmektedir."

Batılı ülkelerden olumlu tepkiler geliyor

Güney Afrika tarafından açılan soykırım davasında hükmedilen tedbir kararlarıyla ilgili ABD ve diğer batılı ülkelerle temas halinde olduklarını belirten Maliki, "(Tedbir kararlarına hükmedilmesi konusunda) ABD ve Batılı diğer birçok ülkeden olumlu tepkiler aldık. Bu pozitif ve cesaretlendirici. Bu ülkelerle birlikte harekete geçerek danışma görüşünü de bu sürecin içine katmalıyız." dedi.

Birçok ülke liderinden ve mevkidaşından tedbir kararlarıyla ilgili olumlu mesajlar aldığını kaydeden Maliki, "Bu devletlerin çatışmaların başlangıcındaki açıklamalarıyla Divan'ın tedbir kararından sonraki açıklamalarını karşılaştırırsanız, iyi bir gelişme kaydettiğimizi görürsünüz. Kararın anlaşılması ve uygulanması için birlikte hareket etmeye hazır oldukları yönündeki ifadeleri bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Maliki, Divan'dan beklentilerinin, İsrail'in işgalinin açık ve kesin bir şekilde hukuksuz olduğunu belirtmesi olduğunu söyleyerek, "Bu işgal bir kolonizasyon ve apartheid sistemine dönüştü, ki bu devletlerin karara saygı duymasını ve karar uygun hareket etmesini gerektiriyor." diye konuştu.

Maliki, Divan'ın, İsrail'in işgalinin hukuksuz olduğunu tespit edeceğine samimi şekilde inandığını ifade etti.

Gazze'deki çatışmalar

Divan kararının, Gazze'deki çatışmalara doğrudan etkisi olmayacağını dile getiren Maliki, ateşkesin sağlanması için tüm cephelerde harekete geçtiklerini belirtti.

Maliki, "Çatışmaları sona ermesini, Gazze'dekilere insani yardımı nasıl getireceğimizi, Gazze'deki insanları nasıl koruyacağımızı ve yerlerinden edilmelerini nasıl önleyeceğimizi, rehinelerin ve hapse atılanların nasıl serbest bırakılacağını görmek için tüm cephelerde çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü bu bizi politik bir çözüme ulaşabileceğimiz ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üye bir devlet olduğu ve toplu olarak tanındığı başka bir seviyeye götürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Divan'daki sürece hazırlanmak için uzun süredir çalıştıklarını anlatan Maliki, "Burada sunum yapmak çok duygusal, gördünüz. Ölen, acı çeken, uzun yıllarını hapiste geçiren, özgürlükleri için hayatını kaybeden tüm Filistinliler için buradayız ve onların hepsini temsil ediyoruz." dedi.

"Omuzlarımızda çok büyük bir yük taşıyoruz" ifadesini kullanan Maliki, "Bu sebeple ulusal ve uluslararası ekibimizle bu sunumlara hazırlanmak için sıkı çalışıyoruz. Yaptığımızdan oldukça tatmin olduk, çünkü doğru şeyi doğru zamanda ve yerde yaptığımıza inanıyoruz. İstediğimizi tam olarak alacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.