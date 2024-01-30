Filistin Dışişleri Bakanlığı, İbni Sina Hastanesi\'ndeki saldırıyı kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan İbni Sina Hastanesi'ne düzenlenen silahlı baskında 3 Filistinli gencin öldürülmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanedeki suikastın suç olduğu kaydedildi.

Hamas Hareketi de 3 Filistinli gencin ölümüyle sonuçlanan saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist işgal güçlerinin, Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nde biri hasta yatağında olmak üzere 3 vatandaşı kurşunlayarak öldürmesi, eksiksiz tam bir savaş suçudur. Bu suçun karşılıksız kalmayacağını, işgal yenilene ve tüm haklar sağlanana kadar halkımıza cihad sözü veren direnişin suikastlarla yıldırılmayacağını, korkak düşmanlar tarafından işlenen suçlarla zayıflatılamayacağını bildiririz."

Açıklamada dün gece İbni Sina Hastanesi'nde İsrail güçlerinin sivil kıyafetlerle düzenlediği silahlı baskında öldürülen Filistinli gençlerin Muhammed Eymen el-Gazavi ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi de Cenin'deki hastane suikastının "savaş suçu" niteliğinde bir saldırı olduğunu belirtti.

İsrail'in bu türden savaş suçlarını işlemeye alıştığını kaydedilen İslami Cihad açıklamasında, bu suikastla uluslararası hukukun hiçe sayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, direniş güçleri ve Filistin halkının buna uygun bir karşılığı vermeden geri kalmayacağı vurgulandı.

Sivil kıyafetlerle hastaneye giren İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesi'ne 30 Ocak sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğunu ve Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğünü aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ve sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son vermesi, sağlık merkezleri ve ekiplerine yönelik gerekli koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunmuştu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile düzenlenen ortak operasyonda öldürülen 3 kişinin Hamas'a mensup olduğunu, İsrail güçlerine karşı daha önce saldırılar düzenleyerek saldırı planları yaptığını" öne sürmüştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.