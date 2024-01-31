Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Gazze\'deki katliamlarının soruşturulmasını talep etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği katliamların uluslararası bir heyet tarafından soruşturulması talebinde bulundu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir okulda bulunan elleri ve gözleri bağlı 30 ceset hakkında yazılı açıklama yaptı.
Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çürümeye yüz tutmuş 30'dan fazla Filistinli şehidin naaşına ulaşıldı. Söz konusu vatandaşlar, elleri ve gözleri bağlı halde öldürülerek toprağa gömülmüşler. Bu kişilerin infaz edildiği açıkça ortada."
Açıklamada, bu cinayetin İsrail ordusunun Filistin halkına karşı işlediği barbarca soykırımı gözler önüne serdiği ve bunun gibi başka birçok katliamın olabileceği vurgulandı.
Toplu mezarda gömülü halde bulunan cesetlerin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin maruz kaldıkları katliam ve trajedilerin bir örneği olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun bu katliamlarla tüm uluslararası hukuk ve normları ihlal ettiğinin altı çizildi.
Gazze Şeridi'nde henüz açılmamış birçok toplu mezarın daha olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek tüm bölgelerde Filistin halkının maruz kaldığı katliamlarla ilgili soruşturma yürütecek ve işgal yönetiminin alıkoyduğu kayıpların durumunu araştıracak uluslararası bir heyetin kurulması kaçınılmazdır." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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