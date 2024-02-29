Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun açlık ve susuzluğa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde yardım almak için toplananları hedef alarak onlarca kişiyi öldürmesini şiddetle kınadı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde ilk belirlemelere göre en az 70 kişinin öldürüldüğü yardım bekleyen sivillere yönelik İsrail saldırısına tepki gösterildi.
İsrail hükümetinin bu katliamla, sivillerin korunması yönünde yapılan uluslararası talepleri dikkate almadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu katliam, Gazze Şeridi'nin kuzeyini tümüyle tehcir etmek üzere işgal hükümetinin halkımıza karşı sürdürdüğü soykırımın bir parçasıdır. Bu çirkin katliam ayrıca İsrail hükümetinin, sivilleri korumaya dönük uluslararası talepleri dikkate almak yerine aksini yaptığını teyit ediyor.
Bu saldırı, İsrail'e destek veren uluslararası toplum için sivilleri korumaya almanın tek yolunun ateşkes olduğunu kanıtlıyor."
Filistin Dışişleri Bakanlığı, bir diğer açıklamasında da Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıların, küresel sistemin hukuksal ve ahlaki başarısızlığını yansıttığı gibi iki devletli çözüme önem verdiklerini iddia eden ülkelerin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.
Açıklamada, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden soykırım savaşından uluslararası toplumun sorumlu olduğuna işaret edildi.
İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre en az 70 kişinin öldürüldüğü, 250'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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