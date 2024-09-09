Filistin: İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanlarını Kınıyor - Son Dakika
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Filistin: İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanlarını Kınıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanların kışkırtıcı açıklamalarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin 'Gazze'deki soykırım savaşını işgal altındaki Filistin topraklarında yayılmacı planları için fırsata çevirdiği' uyarısında bulundu.

09.09.2024 19:18
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanların kışkırtıcı açıklamalarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin " Gazze'deki soykırım savaşını işgal altındaki Filistin topraklarında yayılmacı planları için fırsata çevirdiği" uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım savaşında tansiyonu daha da yükseltme ve halkı topluca tehcir etme yönündeki sistematik kampanyalarının" son derece tehlikeli olduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu kampanyalar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da olaylar çıkardığı ve Filistin topraklarına el koyarak işgali derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu tür adımlarla ayrıca başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin vücut bulma fırsatını ortadan kaldırmaya çalıştığının altı çizildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Hayatımın misyonu İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." şeklindeki kışkırtıcı ifadeleri ile İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Filistin yönetimini düşürme" yönüne sarf ettiği sözlere dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, ırkçı sömürgecilik zihniyetinin yanı sıra zorbalık kültürü ve siyasi terörün yorumudur. Bu tehditler ayrıca İsrail hükümetindeki krizleri yansıttığı gibi siyasi olarak yaşadığı iflası ve uluslararası izolasyonun göstergesidir."

İsrail hükümetinin yaşadığı "siyasi iflası" Filistin tarafına da ihraç etmeye çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarındaki işgali genişletmeye yönelik planlarını hayata geçirmek için Gazze'deki soykırım savaşını fırsata çevirmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrailli yetkililerden gelen tehditleri ciddiye almaları ve Filistin halkını koruyacak adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın misyonu İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin haklarından yararlanabilmesi için çalışacağını da ileri sürmüştü.

Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını sık sık dile getiren Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında da bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin: İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanlarını Kınıyor - Son Dakika

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