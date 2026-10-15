Filistin Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı Kolombiya\'nın Kudüs\'te büyükelçilik açmasını kınadı
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı ve adımı Filistin halkının meşru haklarının ihlali saydı. Bakanlık, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeyi amaçlayan kararların geçersiz olduğunu belirterek Kolombiya'yı kararından dönmeye çağırdı.

RAMALLAH, 15 Ekim (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınayarak, Kolombiya'nın söz konusu adımını Filistin halkının meşru ulusal haklarının ihlali diye nitelendirdi.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlem ve kararların geçersiz ve yok hükmünde olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Kolombiya hükümetine uluslararası hukuka riayet etme, Birleşmiş Milletler kararlarına saygı gösterme ve kararından geri dönme çağrısında bulunan bakanlık, adil ve kapsamlı bir barış için İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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