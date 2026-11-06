Filistin Dışişleri, Gazze planının 2. aşamasını işgalin bitişinde zorunlu geçit gördü - Son Dakika
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Filistin Dışişleri, Gazze planının 2. aşamasını işgalin bitişinde zorunlu geçit gördü

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını İsrail işgalini bitirmede zorunlu geçit gördü. Bakanlık, aşamanın insani yardım akışı ve yeniden imar için şart olduğunu belirterek Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine dair planları reddetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Barış Planı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin sona erdirilmesinde temel teşkil ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasının, "bölgedeki felaket niteliğindeki durumun ele alınması, tüm geçişlerin insani yardımların güvenli ve kesintisiz akışı için açılması ve yeniden imar faaliyetlerinin başlatılması hususunda zorunlu bir geçit teşkil ettiği" belirtildi.

Açıklamada, Filistin halkının Gazze veya Batı Şeria'dan zorunlu göçe tabi tutulmasına yönelik tüm planların reddedildiği yinelendi; Filistin topraklarının birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılık vurgulandı.

Gazze'de Trump planı temel alınarak hazırlanan ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Planın ikinci aşaması Filistinli grupların silahsızlandırılması, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli bir komiteye devredilmesi, yeniden imar çalışmalarının yanı sıra İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.

Başkanlığını Donald Trump'ın yürüttüğü "Barış Konseyi" de 31 Temmuz'da planın uygulanmasına yönelik 15 maddelik bir yol haritası yayımlamıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Ağustos'taki açıklamasında, herhangi bir İsrail çekilmesinden önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasında ısrar ederek bu yol haritasını reddettiğini duyurmuştu. İsrail ordusunun halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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