Filistin Eserleri Sergisi Açıldı

17.02.2026 18:09
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Çizgizar Hasan Aycın'ın Filistin eserleri sergisinin açılışı Ankara'da yapıldı.

YTB'de düzenlenen açılış törenine, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Ankara'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatseverler, kurum çalışanları ve birçok davetli katıldı.

Turus, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de insanlık onurunu tek başına omuzlayan, açlığa, bombalara ve soykırıma karşı imanlarıyla direnen şehitleri rahmetle andı.

İçinde bulunulan çağın "görüntü"nün her şeyi istila ettiği ama "hakikat"in perdelendiği garip bir çağ olduğunu belirten Turus, milyonların canlı yayında izlediği bir soykırımın bile, algı oyunlarıyla "yok sayıldığı", kelimelerin anlamını yitirdiği, gerçeğin manipüle edildiği bir "hakikat ötesi" zaman diliminden geçildiğini söyledi.

Turus, böyle bir zamanda, "Sanat nedir?" sorusunun estetik bir tartışma olmaktan çıkıp hayati bir duruşa dönüştüğünü vurguladı.

Sanat hayatı boyunca çizgisini bir "hakikat aynası" kılan, "çizgiyle düşünen mütefekkir" Hasan Aycın'ın şahitliğine ortak olmak ve ondan ilham almak için toplandıklarını belirten Turus, YTB olarak meseleye sadece bir sanat etkinliği olarak bakmadıklarını ifade etti.

Turus, "Bizim için Hasan Aycın'ın çizgileri, 'kültürel diplomasi'mizin en güçlü enstrümanlarından biridir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu çizgilerin 'dili' yoktur. Altına İngilizce, Arapça, Fransızca tercüme yazmanıza gerek yoktur. Bir Japon da baksa, bir Brezilyalı da baksa, bir Alman da baksa o çizgideki 'zulmü' ve 'direnişi' aynı şekilde anlar. İşte bu, evrensel bir dildir. İşte bu, bizim medeniyetimizin, insanlığın ortak vicdanına sesleniş biçimidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Turus ve davetlilerin Filistin eserleri sergisini gezmesinin ardından bir panel de düzenlendi.

Sergi, ramazan ayı boyunca açık olacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Hasan Aycın, Filistin, Ankara, Güncel, Son Dakika

