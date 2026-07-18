Filistin HAK-İŞ\'in Kırmızı Çizgisi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin ile ilgilenmenin HAK-İŞ'in temel sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Konya 1 No'lu Şube Başkanlığı 11. Olağan Genel Kurulu'nda HAK-İŞ'i temsil etmek isteyenlerin, HAK-İŞ'i HAK-İŞ yapan davaya ve değerlere sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bu davalardan bir tanesinin de Filistin olduğuna işaret eden Arslan, "Bizim hayatımız, sendikal mücadelemiz Kudüs mitingiyle başladı. Biz Kudüs ve Filistin ile genç yaşımızda tanıştık. O günden bugüne HAK-İŞ'in kırmızı çizgisidir Filistin. Mescid-i Aksa, Kudüs, Osmanlı'nın güvencesinde dört asır barış şehri oldu. Bütün dinler birlikte barış içinde yaşadılar. Tarihi olarak Kudüs'e borcumuz var. Onun için tarihi olarak Kudüs, Filistin ve Aksa ile ilgilenmek zorundayız." diye konuştu.

Arslan, HAK-İŞ'in aynı zamanda bir sivil toplum ve insan hakları örgütü olduğunu belirterek, "Filistin'de olup bitenleri duymazsak, görmezsek hesabını veremeyiz. Rabbimize hesap gününde hesap veremeyiz. Biz sivil toplum örgütü olarak Filistin ile ilgilenmek zorundayız. Filistin ile ilgilenmek HAK-İŞ'in temel sorumluluklarından biridir. Kırmızı çizgimizdir." dedi.

"Bu katil sürülerini çıldırtan tek şey Sumud"

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistin mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, her geçen gün tablonun daha da kötüleştiğini söyledi.

Filistin'de yaşananlara ilişkin diplomasinin iflas ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya diplomatik yollarla soykırımı önleyemiyor. Filistin'deki katliamları durduramıyoruz. Filistin'de insanlık vicdanı, insanlık öldürülüyor. Siyonist devlet uluslararası bütün hukuk kurallarını çiğniyor. Kimse bunlara ne yapıyorsun diyemiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu katil sürülerinin tutuklanma kararını verdi. 100'den fazla ülkede yakalanırsa tutuklanıp yargılanması gereken Netanyahu dünyayı istediği gibi geziyor."

Arslan, Küresel Sumud Filosu'na katıldığında tanık olduklarına ve yaşananların İsrail üzerindeki etkilerine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu katil sürülerini çıldırtan tek şey Sumud gemileriyle Gazze'ye yolculuğumuzdur, bizzat şahit oldum, çılgına dönüyorlar. Elimizde çakı bıçağı bile yok, karşılarına dikiliyorsunuz. 'İnsani yardım için geldik, Gazzelilerle kucaklaşacağız, ablukanın kalkmasını istiyoruz.' diyoruz. Bedenimizle istiyoruz. Silahımız yok, arkamızda ordu yok, donanma yok. İşte bu İsrail'i çılgına çevirdi. Onun için Küresel Sumud Filosu bugün bütün insanlığın vicdanı olarak mücadelesini sürdürecek."