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Filistin Hükümeti, İsrail'e Gazze'ye yardım transferine izin vermesi için baskı yapıyor - Son Dakika
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Filistin Hükümeti, İsrail'e Gazze'ye yardım transferine izin vermesi için baskı yapıyor

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) Gazze Şeridi'ne yardımların Batı Şeria'dan sokulmasına izin verilmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Başbakan Muhammed Iştiyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılmasının kolaylığı nedeniyle yardımların Gazze'ye transfer edilmesi gerektiğini belirtti. İsrail'in yardım transferine izin vermesiyle ilaç, tıbbi malzemeler ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Filistin Hükümeti, İsrail\'e Gazze\'ye yardım transferine izin vermesi için baskı yapıyor
17.01.2024 - 00:43,  Güncelleme: 00:49
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Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP), "Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılmasının kolaylığı nedeniyle" yardımların Batı Şeria'dan Gazze'ye sokulmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin güneyinden ayrılması ve İsrail ordusunun güneyden gelen yardım sevkiyatlarına izin vermemesi sonucu kötüleşen durumun gölgesinde İsrail'in, Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne yardım transferine izin vermesi gerektiğini; bunun, yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını kolaylaştırabileceğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'ndan sokulan gıda ve yardım malzemelerinin yetersiz olması nedeniyle Gazze Şeridi'nde hızlanan insani felakete ilişkin uyarıda bulunan Iştiyye, yardım malzemeleri için tüm sınır kapılarını açması ve yardımın Batı Şeria'dan doğrudan Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail izin verir vermez ilaç ve tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişini sağlamak için uluslararası ortaklarla koordinasyon çabalarının olacağını belirten Iştiyye, önceliğin insani ve tıbbi yardımı ulaştırma ve Gazze Şeridi'ne elektrik, su ve iletişimi yeniden sağlama olduğunu söyledi.

Iştiyye, Dünya Gıda Programı ekiplerine, "yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmelerini engelleyen İsrail tarafından uygulanan karartmanın gölgesinde" Gazze Şeridi'ndeki koşulları belgelemeleri, kendi çalışmaları ve Gazze Şeridi'ndeki koşullar hakkında daha fazla basın açıklaması yayınlamaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA
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