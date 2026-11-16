Filistin hükümeti kış uyarısıyla Gazze yardımı için dünyadan İsrail'e baskı istedi

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması, insani yardımların ve barınma malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi için uluslararası topluma İsrail'e acilen baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2025'ten bu yana bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze'deki insani felaketin daha da ağırlaşabileceği uyarısı yapılarak, bölgedeki insani yardım faaliyetleri, saldırıların ardından yeniden hayata dönmek için yürütülen erken toparlanma çalışmaları ve yeniden imar çabalarının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların kötüleştiğine ilişkin yapılan uluslararası uyarıların, sınır kapılarının açılması ve insani yardımlar ile geçici barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için acil ve somut bir hareketlenmeyi sağlaması gerektirdiği belirtildi.

Filistin hükümeti, İngiltere, Avustralya, Kanada ve İtalya dışişleri bakanlarının İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesine ilişkin ortak açıklaması ile benzer yöndeki diğer uluslararası tutumları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"İnsani koşulların kötüleşmesinin ciddi sonuçları olabilir"

Gazze'deki insani koşulların kötüleşmesinin "ciddi sonuçları" olacağına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in "işgalci güç" sıfatıyla uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi; yardım sevkiyatları, toparlanma ve yeniden imar malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve bunların Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine engelsiz ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Filistin hükümeti ayrıca bölgede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmeye zorlanması, Gazze'nin kapsamlı toparlanma ve yeniden imar planının uygulanması ve sivillerin korunması için uluslararası toplumun etkili şekilde baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Bu adımların uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararlar doğrultusunda Filistinlilerin onurunun, yaşam, güvenlik ve barınma haklarının korunmasını sağlayacağı belirtildi.

Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları dün yaptıkları ortak açıklamada, kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığına dikkati çekerek, İsrail'e sınır kapılarını açması, 150 bin çadır ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekeleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde tahrip edilmesinin yağış ve sel riskini artırdığı belirtilmişti.

İsrail'in ABD desteğiyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıma uğradı.