Filistin Hükümeti'nden GHF'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Filistin Hükümeti'nden GHF'ye Sert Eleştiri

09.06.2025 21:22
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Filistin hükümeti, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı İsrail'in soykırım aracı olarak nitelendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail-ABD güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) İsrail'in bir kolu ve soykırım araçlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "GHF, İsrail işgalinin bir kolu, insani yardım örgütü değil aksine yardımları yem olarak kullanarak sivilleri hedef alan organize bir suçun ortağı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, sahadaki gerçeklerin, İsrail destekli ekipleri aracılığıyla GHF'nin sadece iki haftalık çalışmalarında gıda paketlerine ulaşmaya çalışanlara doğrudan ateş açarak 130'dan fazla sivilin ölümüne, binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu belgelediği kaydedildi.

Ayrıca GHF tarafından İsrail askeri kontrolü altındaki bölgelere götürülen 9 Filistinlinin de hala kayıp olduğu aktarıldı.

Askeri planlar uygulayan ve işgal tanklarının gözetimi altında yardım dağıttığını iddia eden herhangi bir örgütün yardım örgütü olarak kabul edilemeyeceği aksine soykırım araçlarının bir parçası olduğu, sivil halk aleyhinde işlenen soykırım suçunun gerçek bir ortağı olduğu vurgulandı.

Hükümet, GHF'nin "tarafsız, bağlantısız, bağımsız ve insani gibi insani çalışma ilkelerinden yoksun" olduğunu savundu.

GHF'nin ayrıca doğru olmayan bilgiler yaydığına işaret edilerek, son olarak "Filistin direnişinin personelini tehdit ettiği ve yardım dağıtımını engellediğine" ilişkin bazı iddialar ortaya attığı kaydedildi.

Filistin direnişinin kimseyi tehdit etmediği aksine sahte flamalar altında katliam işleyen kurumlar karşısında Filistin halkının var olma hakkını koruduğunu belirtti.

İsrail yaklaşık 100 gündür sınırları kapalı tutuyor

Yaklaşık 100 gündür Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen tek tarafın İsrail olduğuna işaret eden hükümet, İsrail'in tüm sınır kapılarını kasıtlı olarak kapattığı ve 55 binden fazla yardım malzemesi yüklü tırın ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını engellediği, yardım alanında faaliyet gösteren onlarca Birleşmiş Milletler (BM) kurum ve kuruluşunun hareketini kısıtladığını vurguladı.

Uluslararası topluma "bu ahlaki trajediye son verilmesi, onlarca yıldır mültecilere ve sivillere yardım sağlamak insani eylem ilkelerine bağlı ve etkin şekilde faaliyet gösteren BM kuruluşlarına ait on binlerce tırın girişine izin verilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. Saldırılar can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti'nden GHF'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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