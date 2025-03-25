Filistin Hükümeti'nden İsrail'e Çağrı - Son Dakika
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Filistin Hükümeti'nden İsrail'e Çağrı

Filistin hükümeti, İsrail'in 15 sağlık çalışanını kaçırmasını kınayarak hemen serbest bırakılmalarını istedi.

25.03.2025 19:20
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'e Refah kentinden kaçırdığı 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistin halkına karşı "sistematik suçlar" işlemeye, "tüm uluslararası ve insan hakları kanunlarını açıkça ihlale" devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivilleri ve altyapıyı hedef almayı sürdüren işgalcilerin kara siciline yeni bir suç daha ekledi. İki gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hayat kurtarmaya yardım etme görevlerini yerine getiren ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "ilk yardım ve sivil savunma personeli olan 15 kişiyi kaçırarak zorla kaybetme suçunu sürdürdüğü" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Bunun Cenevre Sözleşmelerine göre "uluslararası koruma altında olan insani yardım ekiplerine karşı kasıtlı zorla kaybetme yoluyla uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu, işgalci İsrail'in tıbbi ve insani yardım ekiplerini hedef alma yönündeki suç politikalarını açıkça ortaya koymakta olup, onları koruma altına alan ve her ne şartta olursa olsun zarar verilmesini suç sayan uluslararası anlaşmaların doğrudan ihlalidir."

Açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin kaçırılan kişilerin akıbeti ve güvenliğinden tamamen sorumlu olduğu vurgulandı.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı da Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurmuştu.

Filistin Kızılayından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ın batısında kuşatılan ve hedef alınan ambulans ekiplerimizle 3 gündür iletişim kurulamıyor. 9 sağlık çalışanımızın durumu bilinmiyor." ifadeleri kullanılmıştı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlamasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti'nden İsrail'e Çağrı - Son Dakika

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