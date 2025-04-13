"Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu" Oluşturulacak… İstanbul'da 18 Nisan'da Yapılacak Toplantıda, Yol Haritası Oluşturulacak

(TBMM) - TBMM'nin girişimiyle Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu oluşturulması amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde, İstanbul'da 18 Nisan'da yapılacak toplantıda yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Toplantıda, 13 ülke parlamentosundan meclis başkanları ve milletvekilleri yer alacak.

TBMM'den verilen bilgi notuna göre, TBMM'nin girişimleriyle gerçekleştirilecek olan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı", Filistin'in dostu ülkelerin meclis başkanlarını ve parlamenterlerini 18 Nisan'da İstanbul'da bir araya getirecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılacak toplantının parlamenter diplomasi alanında referans gösterilen bir işbirliği ve istişare platformu olması hedefleniyor. İstanbul'daki ilk toplantıyla, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun teşkili ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Toplantının sonunda katılımcı ulusal parlamentolar tarafından bir ortak deklarasyon yayınlanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak hitapta bulunması beklenen toplantıda, Filistin halkının temel hakları konusunda uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmak için çaba sürdüren parlamentolar arasında "Filistin davası" temelinde iş birliği imkanları ele alınacak.

Filistin'in dostu ülkeleri bir araya getirecek toplantıda, ilk aşamada ev sahibi TBMM dahil 13 ülke parlamentosundan meclis başkanları ve milletvekilleri yer alacak. Parlamenter girişim, Filistin için parlamentolar arası bir dayanışma hattının kurulmasını amaçlıyor.

Bu girişim, İsrail-Filistin ihtilafında, iki devletli çözüme yönelik desteğin güçlendirilmesi, Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısının arttırılması, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede insani felaketlerin önlenmesi konularında faaliyetler yürütecek.

Toplantı kapsamında meclis başkanları ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.