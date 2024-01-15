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Filistin'in BM Misyonu, ABD'ye İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeme tepkisi - Son Dakika
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Filistin'in BM Misyonu, ABD'ye İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeme tepkisi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, Gazze'de 100 gün boyunca İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeyen ABD yönetimine tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli esirlere ilişkin mesaj paylaşırken, Gazze'de öldürülen Filistinlilere değinmedi. Filistin'in BM Misyonu, Blinken'ın bu tutumuna tepki göstererek, öldürülen yaklaşık 24 bin kişiden tek bir söz bile edilmediğini belirtti ve suça ortak olanlara yazıklar olsun dedi.

Filistin\'in BM Misyonu, ABD\'ye İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeme tepkisi
15.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:52
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, Gazze'de 100 gün boyunca İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeyen ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlere ilişkin mesaj paylaştı.

Blinken mesajında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilere ise değinmedi.

Filistin'in BM Misyonu, Blinken'ın İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilere değinmemesine tepki göstererek "100 gün boyunca öldürülen yaklaşık 24 bin kişiden tek bir söz bile edilmiyor; bunların yarısı çocuk. Suça ortak olan ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmayanlara yazıklar olsun." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin BM Misyonunun X hesaplarının etiketlendiği paylaşımda, "Yazıklar olsun onlara." ifadelerine yer verildi.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 100 günlük esaret çok uzun bir süre. Altı Amerikalı da dahil olmak üzere kalan tüm rehineler sevdikleriyle yeniden bir araya gelene kadar ABD dinlenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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