Filistin'in Dönüş Hakkı Vurgulandı
14.05.2026 18:34
Arap Parlamentosu Başkanı, Filistin halkının dönüş hakkının sabit olduğuna dikkat çekti.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed bin Ahmed el-Yemahi, Filistin halkının, Nekbe'den (Büyük Felaket) daha ağır ve vahşi bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, Filistin halkının dönüş hakkının sabit olduğunu ve zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.

Arap Parlamentosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayınladığı paylaşıma göre, Parlamento Başkanı Yemahi, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Yemahi, açıklamasında, bu yılki Nekbe anmasının, Filistin meselesinin tarihindeki "en trajik ve tehlikeli dönemlerden birinde" gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail'in Filistin halkına karşı "sistematik suçlar" işlemeyi sürdürdüğünü belirten Yemahi, bu eylemlerin Filistin halkını topraklarından koparmayı, ulusal davalarını tasfiye etmeyi ve tarihi kimliklerini yok etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yemahi, uluslararası toplumun sessizliği ve söz konusu ihlallerin durdurulamamasının İsrail'i politikalarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini ifade ederek, bunun "çifte standartları gözler önüne serdiğini" kaydetti.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kuşatma, aç bırakma, zorla yerinden edilme ve sistematik yıkımla karşı karşıya olduğunu aktaran Yemahi, yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetleri ile Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların da arttığını kaydetti.

Yemahi, Filistin meselesinin Arap ve İslam dünyasının temel davası olmaya devam edeceğini ve Arap Parlamentosunun uluslararası parlamenter platformlardaki öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Parlamento Başkanı Yemahi, Filistin davasının tasfiye edilmesine izin vermeyeceklerini, Filistin halkının dönüş hakkının sabit olduğunu ve zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve bölgesel parlamentolara çağrıda bulunan Yemahi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, kutsal mekanlara yönelik ihlallerin durdurulması ve "işgal liderlerinin savaş suçlarından hesap vermesi" için acil harekete geçilmesini istedi.

Yemahi, Arap Parlamentosunun Filistin halkının meşru haklarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, bağımsız Filistin devletinin kurulması, başkentinin Kudüs olması, kendi kaderini tayin hakkı ve geri dönüş hakkının sağlanmasının önemini vurguladı.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

