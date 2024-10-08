Filistin'in Erbil Başkonsolosu, İsrail saldırıları sürecinde Irak'a Filistinli mültecilerin gelmediğini söyledi - Son Dakika
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Filistin'in Erbil Başkonsolosu, İsrail saldırıları sürecinde Irak'a Filistinli mültecilerin gelmediğini söyledi

Filistin\'in Erbil Başkonsolosu, İsrail saldırıları sürecinde Irak\'a Filistinli mültecilerin gelmediğini söyledi

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, Filistin ve Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında Irak'a hiçbir Filistinli mültecinin gelmediğini belirtti.

08.10.2024 09:46
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Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, Filistin ve Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında Irak'a hiçbir Filistinli mültecinin gelmediğini belirtti.

AA'ya konuşan Filistin'in Erbil Başkonsolosu, "Gazze'nin İsrail tarafından saldırıya uğramasının üzerinden bir yıl geçti. 41 bin kişi şehit olurken, 96 bin insan da yaralandı. Gazze ise viran oldu." dedi.

"Tüm dünya ülkelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bölgesel ve uluslararası kuruluşlara İsrail terör örgütünce Filistinlilerin öldürülmesi yetmedi mi diye soruyoruz." diyen Hazuri, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Gazze ve Batı Şeria'daki yetkililerin Irak ve IKBY'ye sığınmacı gönderme planı olmadı. Ancak 50 yıldır IKBY'de yaşayan Filistinliler yakınları için Kürdistan Bölgesi'ne müracaat etti. Filistin halkı göçten yoruldu. Bu nedenle Filistinliler göç etmemek ve yerlerinde kalmak için mücadele ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'de yaptığı sunumda Filistinlilerin kendi topraklarından göç etmeyeceğini, gitmesi gerekenlerin işgalciler olduğunu söylemişti.

Gazzelilerin direnişi ve Mısır'ın zorunlu göçe karşı gösterdiği tavır Gazze'nin demografisinin değiştirilmesi planını akamete uğrattı. İşgalcinin Gazze demografisini değiştirmesinin yolu Filistinlileri Mısır'a göndermekti. Filistin davası için Bağdat ve Kürdistan Bölgsel Yönetimi'ndeki ülke temsilcilikleriyle uyum içerisindeyiz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti noktasında iki devletli çözümün olması çağrısında bulunuyoruz."

Hazuri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını da değerlendirerek, İran'ın saldırısının, Şam'da İran Büyükelçiliğinin bombalanması ve Beyrut'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı için bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'in Erbil Başkonsolosu, İsrail saldırıları sürecinde Irak'a Filistinli mültecilerin gelmediğini söyledi - Son Dakika

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