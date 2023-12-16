Filistin İnisiyatifi İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Filistin İnisiyatifince düzenlenen programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin İnisiyatifi tarafından Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda Filistin'e destek için program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin için şarkılar söylendi.

Programa katılan bazı gazeteci, yazar, sanatçı ve avukatlar, yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri öldürdüğüne dikkati çekti, yaşanan insanlık dramına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

Programda, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi için de çağrıda bulunuldu. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile "Çocuklar Ölürken Susulmaz", "Gazze'de Soykırım Yaşanıyor", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.