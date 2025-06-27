Filistin, İsrail'i Saldırılardan Sorumlu Tutuyor

Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılardan ve Gazze'de uygulanan aç bırakma politikaları ve katliamlardan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırımla" eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da "organize yerleşimci terörü"nü tırmandırdığını ifade etti.

Ebu Rudeyne, Ramallah'ın kuzeyindeki Kefr Malik ve Turmus Ayya beldelerine düzenlenen son saldırıların, İsrail hükümetinin Batı Şeria'yı topyekün çatışmaya sürükleme planının bir parçası olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılardan ve Gazze'de uygulanan aç bırakma politikaları ve katliamlardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Sözcü Ebu Rudeyne, ABD'ye İsrail'in saldırılarını durdurması için acil müdahale çağrısı yaptı, bölgede daha büyük bir tırmanışın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunuldu.

Filistin yönetimi, çözümün tek yolunun uluslararası kararların uygulanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.